Zastupitelstva smí jednat nejen o krizových opatřeních. V Česku je 4822 potvrzených případů

Schůze bude pokračovat s největší pravděpodobností i ve středu. Kabinet požádal o prodloužení nouzového stavu o třicet dnů do pondělí 11. května. Z vyjádření politických špiček ale vyplývá, že Sněmovna je umožní do čtvrtka 30. dubna.

Co se týče opozice, Starostové a nezávislí (STAN) jsou ochotni hlasovat pro prodloužení nouzového stavu do 30. dubna. Je to ale naposledy, co podpoří jeho prodloužení o víc než čtrnáct dnů, řekl novinářům před jednáním Sněmovny předseda hnutí Vít Rakušan.

Vyzval také vládu, aby jasně představila kritéria, podle kterých se budou restrikce uvolňovat. Naopak TOP 09 prodloužení nouzového stavu o třicet dní odmítá, prodloužení do 30. dubna bude pečlivě vážit. Od vlády chce strana slyšet jasný plán dalšího postupu v boji s novým typem koronaviru, řekla její předsedkyně Markéta Pekarová Adamová.

Lidé mohou opět sportovat venku

Od úterý mohou lidé opět individuálně sportovat na venkovních sportovištích. Běh nebo jízda na kole v lese jsou možné i bez roušek. Zmírňování restriktivních opatření proti šíření koronaviru odsouhlasila vláda v pondělí. Zákaz vstupu veřejnosti na vnitřní i venkovní sportoviště platil od poloviny března. Individuální sportovní aktivity mimo sportoviště byly dosud možné pouze se zakrytými ústy a nosem.

Podle vicepremiéra Karla Havlíčka (za ANO) ale nadále není možné využívat zázemí těchto sportovišť, jako jsou například sprchy nebo šatny. Vláda také lidem umožnila individuální rekreační sportování v přírodě bez roušek.

„Ale pouze za předpokladu, že budou udržovat tu psychologickou vzdálenost dva metry od sebe. Zjednodušeně řečeno, pokud někdo pojede v přírodě na kole, nemusí mít roušku, pokud někdo po lese poběží, nemusí mít roušku. Pokud se někdo ale bude pohybovat uvnitř města, kde těch lidí bude více a kontakt by mohl být méně než dva metry, měl by tu roušku mít,“ uvedl Havlíček.

Sběrny a výkupny surovin mohou otevřít

Od úterý se uvolní také opatření ohledně otevření provozoven, které sbírají a vykupují suroviny včetně kompostáren. Výjimku z bezpečnostních opatření dostaly také sběrny a výkupny, které mohou mít rovněž otevřeno.

Po celou dobu nouzového stavu mohou být otevřeny prodejny s potravinami, drogerie, lékárny, optiky, zverimexy, trafiky, čerpací stanice, později dostaly výjimku také květinářství, galanterie, zámečnictví, prodejny zahradnických potřeb, opravny domácích spotřebičů, myčky aut, naposledy domácí potřeby nabízející ochranné pomůcky jako ústenky, rukavice nebo dezinfekce.

Do stavebnin či hobbymarketů je v současnosti umožněn vstup jen podnikatelům. Ve čtvrtek se už ale otevřou celé veřejnosti, stejně jako prodejny železářství a obchody a opravny jízdních kol.