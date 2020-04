Firmy potřebují jistotu. Pětadvacítka je výsměch, zní z opozice. Vondráček varuje před černými pasažéry

Radek Vondráček (ANO) je rád za příznivá data vývoje nákazy v Česku, vládní opatření podle něj prokazatelně zabrala. Sněmovna nyní směřuje k rozumnému kompromisu prodloužení nouzového stavu do konce dubna, tvrdí předseda dolní komory. S takovým trváním souhlasí Kováčik (KSČM) a usuzuje, že komunikace mezi krizovým štábem a veřejností funguje velice dobře.

Podle Chvojky (ČSSD) nouzový stav umožňuje vládě pružně reagovat a prodloužit by se měl ideálně o měsíc. „Pokud se nedohodneme, tak do třicátého dubna a potom můžeme mluvit o prodloužení. Ale určitě to ještě vidím na několik týdnů,“ míní.

Nastává čas na debatu, jak řešit situaci tak, aby omezila co nejméně lidí, soudí Okamura (SPD). „Proto jsme od začátku říkali, že je potřeba zkrátit nouzový stav – na základě návrhu odborníků, nikoliv politiků – jenom na nezbytnou dobu,“ dodává. Varianta prodloužení stavu do konce dubna je pro něj přijatelná, již nyní je ale potřeba postupně uvolňovat opatření, aby kupříkladu lidé mohli do práce.

Rakušan (STAN) oceňuje odbornou práci náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly, opatření přijatá jeho týmem prý fungují. Jestliže nyní Prymula mluví o postupném uvolňování, je třeba ho poslouchat, tvrdí předseda STAN. „Věřme v této situaci odborníkům. Ochránit staré lidi je primární úloha této doby,“ doplňuje.

Vláda komunikuje chaoticky, nouzový stav musí vysvětlit, zní z opozice

Chaotické chování kabinetu a časté změny v různých opatřeních naopak kritizuje Fiala (ODS). Od vlády proto chce slyšet, jaký má plán návratu k běžnému životu. Podobný požadavek má i Pekarová Adamová (TOP 09), která rovněž poukazuje na kusou a protichůdnou komunikaci vlády. Je podle ní otázkou, jestli Česko zvládá krizi tak dobře díky vládě, nebo navzdory ní.

Předsedkyně TOP 09 také apeluje na transparentnost vlády. Důvěryhodnost kroků kabinetu a opatření je podle ní vyšší, když občané dostávají úplné a pravdivé informace.

„Nezapomeňme, že jsme přešli do jiného právního režimu. Očekávám vysvětlení od vlády, očekávám, jaká budou opatření, a očekávám plán, jak se z toho dostaneme ven,“ přidává se Fiala (ODS).