Stav pacienta léčeného remdesivirem se zlepšuje. K účinku léku se ale nemocnice upínat nechce

Ministr zahraničí naopak zkritizoval spolupráci s Polskem. „Už týdny jednáme o tranzitu našich občanů přes polské území. My jsme zajistili, že polští občané, co přijedou do Česka, mohou pokračovat domů, ale ne vždy jsme se setkali se stejným přístupem. Někteří naši lidé nemohli využít lety na polská letiště. Ale věřím, že najdeme brzy společnou řeč,“ popsal situaci Petříček.

Kdy přesně vláda uvolní jednotlivá opatření, která omezila život v Česku, nechtěl Hamáček říci. „Před Velikonocemi si nedovedu představit uvolnění. To přijde, až si budeme jistí, že se epidemie znovu nerozjede. Když nemáme lék, musíme ochránit lidské životy bariérovými opatřeními. Uvolnění přijde, až nám odborníci řeknou, že se spirála znovu nerozjede,“ zdůraznil ministr vnitra a šéf Ústředního krizového štábu.

Nadále usiluje o prodloužení nouzového stavu o 30 dní, ačkoliv premiér Andrej Babiš (ANO) ve čtvrtek připustil, že by mohl nouzový stav skončit už 30. dubna. „Myslím, že by to bylo jednodušší. To neznamená, že všechna vládní opatření budou pokračovat 30 dní. Ale je to prodloužení právního rámce, ve kterém se vláda pohybuje, a já si nedovedu představit, že bychom z něj najednou vypadli,“ prohlásil Hamáček.

„Vláda může nařizovat přednostní dodávky pro záchranné složky, může povolat občany k pracovní povinnosti, jako se to stalo u mediků, zlepšuje to fungování s dobrovolnými hasiči a armádou. Když se nouzový stav odebere, tak se celý systém zastaví. Svět se nezboří, ale bude to komplikovanější,“ vysvětlil Hamáček. „Jestli chce opozice více debatovat, můžu se sněmovnou více mluvit. Odborné stanovisko doporučilo 30 dní, ale ve finále jde o politické rozhodnutí.“