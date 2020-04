Praha testuje filtry do hotových látkových roušek. Stav pacienta léčeného remdesivirem je lepší

Fakta Hlavní události kolem koronaviru v České republice v pátek 3. dubna Ústřední krizový štáb seznámí v pátek hejtmany s fungováním takzvané chytré karantény.

Ministr vnitra a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD) upozornil, že před slunečným víkendem se policie zaměří na kontrolu turisticky oblíbených míst i rychlosti na silnicích . Nadále podporuje prodloužení nouzového stavu o 30 dnů. Před Velikonocemi si nedokáže představit uvolnění vládních opatření.

Všeobecná fakultní nemocnice oznámila, že stav pacienta léčeného remdesivirem se zlepšuje. Nadále zůstává napojen na plicní ventilaci. Zatím se neví, zda byl remdesivir tím, co muži pomohlo.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) oznámil, že v zahraničí zůstává stále asi dva a půl tisíce Čechů. Resort už zajišťuje repatriační lety z Nového Zélandu, Austrálie nebo Indonésie.

Nárůst počtu potvrzených případů nemoci COVID-19 způsobované koronavirem ve čtvrtek v Česku dále zpomaloval, za den jich přibylo 269 na celkových 3858. Vyléčilo se 71 lidí, zemřelo 46 pacientů.

Ošetřujícím lékařem muže, kterému byl podáván lék remdesivir, je vedoucí lékař intenzivní péče Martin Balík. „Kůra byla ukončena ve čtvrtek. Bez ohledu na to, co jsme mu podávali, je pacient při vědomí a na nadějné cestě režimu odvykání na ventilaci, tedy na cestě k uzdravení,“ uvedl. Všeobecná fakultní nemocnice se ale zároveň nechce k účinku experimentální léčby příliš upínat, protože se údajně stále neví, zda byl remdesivir tím, co pacientovi pomohlo. „Máme ukazatele, že šlo o komplexní uzdravení,“ doplnil Balík s tím, že nemocnice momentálně pracuje na zavedení metody, kterou už zkoušeli v Itálii. Jde o podávání krevní plazmy vyléčených pacientů. „Je to možnost, je to čerstvě schváleno Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL). Budeme na to připravovat protokol. Důležité bude odchytit správnou kohortu lidí, kteří jsou vyléčení a budou ochotni plazmu poskytnout,“ řekl Balík.

Třiapadesátiletý muž ve VFN je jediným pacientem v Česku, kterému podání remdesiviru firma Gilead schválila. Kvůli infekci mu selhaly plíce, musel tak být napojený na přístroj, který mu je okysličoval. V době podávání léku už přístroj přestal potřebovat, musel však zůstat na plicní ventilaci. Na návrat do vlasti stále čekají tisíce Čechů Podle ministra zahraničí Petříčka se už do Česka v rámci repatriačních letů a autobusů podařilo dostat zhruba pět tisíc Čechů. Rozpočet na repatriace má ministerstvo ve výši 111 milionů korun. „Vzhledem k tomu, že lety nabízíme i dalším evropským zemím, tak budeme žádat o proplacení 75 procent nákladů od Evropské unie,“ řekl. Stovky českých občanů stále zůstávají například v Jihoafrické republice nebo v Peru. Zajištění jejich návratů bude záviset na situaci v jednotlivých zemích. Petříček odhaduje, že do Velikonoc budou větší skupiny Čechů doma. „Poté budeme s členskými zeměmi Evropské unie jednat o dopravě menších skupin,“ uvedl.

Ministr zahraničí naopak zkritizoval spolupráci s Polskem. „Už týdny jednáme o tranzitu našich občanů přes polské území. My jsme zajistili, že polští občané, co přijedou do Česka, mohou pokračovat domů, ale ne vždy jsme se setkali se stejným přístupem. Někteří naši lidé nemohli využít lety na polská letiště. Ale věřím, že najdeme brzy společnou řeč,“ popsal situaci Petříček.

#TZMZV: @mzvcr repatriovalo téměř 4500 českých občanů 🇨🇿, dalším tisícovkám pomohlo vyjednáním výjimek, vystavením potvrzení, pomocí s hledáním posledních letů nebo vyjednáním místa v letadle jiné evropské země. ✈️ Repatriace budou probíhat do Velikonoc → https://t.co/8RHRS0FtnB pic.twitter.com/PLyRQhCx5e — MZV ČR (@mzvcr) April 3, 2020 Policisté míří na turisticky oblíbená místa Hamáček upozornil, že před slunečným víkendem se policie zaměří na kontrolu některých oblíbených míst i rychlosti na silnicích. „Policie bude věnovat větší pozornost turisticky exponovaným místům. Minulý víkend se na některých místech sjížděly desítky aut, stála ve velkém počtu na parkovištích i mimo, to nechceme,“ řekl. Podle jeho informací navíc lidé v posledních dnech jezdí rychleji: „A končí to smrtelnými nehodami. Policejní prezident vydal pokyn, ať se policisté více zaměří na dopravní záležitosti.“

Kdy přesně vláda uvolní jednotlivá opatření, která omezila život v Česku, nechtěl Hamáček říci. „Před Velikonocemi si nedovedu představit uvolnění. To přijde, až si budeme jistí, že se epidemie znovu nerozjede. Když nemáme lék, musíme ochránit lidské životy bariérovými opatřeními. Uvolnění přijde, až nám odborníci řeknou, že se spirála znovu nerozjede,“ zdůraznil ministr vnitra a šéf Ústředního krizového štábu. Nadále usiluje o prodloužení nouzového stavu o 30 dní, což připustil i premiér Andrej Babiš (ANO) s tím, že výhodu nouzového stavu je možnost vlády snadno nakupovat ochranné pomůcky. „Budu chtít vědět, jak ministři nakupují a za jakých podmínek to přijde. Vypadá to, že zboží teď máme dost, půjčujeme i jiným zemím, třeba Slovinsku. Musíme se na to podívat, abychom zbytečně nenakoupili, co nebudeme potřebovat. To je největší výhoda,“ řekl. „Když se nouzový stav odebere, tak se celý systém zastaví. Svět se nezboří, ale bude to komplikovanější,“ připomněl Hamáček. „Máme velké kompetence, ale my je nezneužíváme. Neděláme násilná rozhodnutí,“ řekl v pátek k nouzovému stavu Babiš.

