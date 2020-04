Nemocnice měří, testují a třídí svoje pacienty, chtějí předejít nákaze

Například v Masarykově onkologickém ústavu v Brně měří personál všem příchozím teplotu. Potenciálně nakažené pacienty pak testují na koronavirus ve vyhrazené speciální infekční ambulanci. Ty, kterým testy vyjdou pozitivně, pak posílají do fakultní nemocnice.

V Prachaticích volí rychlotesty

Běžné pacienty, u kterých to zdravotní stav dovolí, ještě před jejich hospitalizací bude pomocí rychlotestů prověřovat prachatická nemocnice. K opatření její vedení přistoupilo potom, co jim skončila čtyřicítka zdravotníků v karanténě.

Minulý týden tam totiž přijali ženu, u které se následně prokázala nákaza koronavirem. Podle nemocnice jim pacientka zamlčela, že byla v kontaktu s nemocným člověkem. Podobná situace se tu navíc opakovala v pondělí.

„Není reálné abychom každého pacienta, co vstoupí do nemocnice, vytírali a čekali do druhého dne,“ vysvětluje složitou situaci ředitel Nemocnice Prachatice Michal Čarvaš.

Zákroky se odkládají, někdy i těsně před začátkem

I přes omezení ale nemocnice obslouží velký počet pacientů. „Aplikujeme denně kolem 360 chemoterapií, dvě stě pacientů denně je ozařováno a naše operační sály jedou ze dvou třetin,“ podotýká ředitel Masarykova onkologického ústavu v Brně Marek Svoboda.

Zákroky, které je aspoň trochu možné odložit, ale lékaři nechávají na jindy, stejně jako v ostatních zdravotnických zařízeních.

Například Yuhi Che lékaři v brněnské fakultní nemocnici odložili operaci nohy těsně před začátkem. „Dali mi prášky na spaní a injekce a všechno. A pak mě budili, že musím jít domů,“ popisuje.

Šéf Asociace českých a moravských nemocnic Eduard Solich ale varuje třeba před odkládáním preventivních vyšetření. Podle něj by mohlo dojít k tomu, že některá onemocnění budou zachycena pozdě.