Zápisy do základních škol jsou kvůli koronaviru bez přítomnosti dětí. ČT spouští vzdělávací web

Ministr školství by v létě rád povolil dětské tábory, pokud to zdravotní podmínky dovolí. Podle něj by rodičům odlehčily. Zda proběhnou, ale Plaga s jistotou říct nemůže.

Škole by měli poskytnout originál či ověřenou kopii dokumentů. Pokud žádost o odklad přijde bez doporučení, měl by ředitel školy zápis přerušit a vyzvat rodiče k doplnění dokumentů.

Obdobné množství dětí budou rodiče zapisovat znovu, protože dostaly odklad loni. Ve výjimečných případech mohou rodiče zapsat i potomka, který by do školy nastupoval v pěti letech.

Startuje vzdělávací web České televize

Česká televize teď také spouští nový web ctedu.cz, který pomáhali vytvořit učitelé. V tuto chvíli portál nabízí přes tři tisíce vzdělávacích videí z pořadů ČT. Videa jsou přehledně rozdělena podle stupňů, předmětových oblastí i témat.

„Projekt ČT edu jsme původně připravovali pro učitele, aby na jednom místě našli videa pro doplnění svého výkladu. V této mimořádné situaci, kdy učitelé a žáci čelí náročné výuce na dálku, jsme se ale rozhodli, že ČT edu otevřeme i rodičům a dětem. A to v co nejkratším možném čase, přestože jsme původně měli projekt ještě několik měsíců vyvíjet,“ říká generální ředitel České televize Petr Dvořák.

Portál ČT edu je bez jakékoli registrace otevřený pro všechny, kteří mají přístup k internetu. Učitelé tak budou moci i „na dálku“ doplnit svá zadání pro žáky o názorná, výkladová nebo kontextová videa a rodiče a žáci najdou v podobě portálu ČT edu pomocníka pro domácí školní přípravu.