Kroky vlády nelze předvídat. Potřebujeme plán, míní předseda Pirátů Bartoš

Budu chtít po vládě plán

Předseda Pirátů uvedl, že chce od vlády slyšet, jak bude dále postupovat. Řekl, že se zavedením opatření proti shromažďování většího množství lidí souhlasil a jako člen opozice je také nekritizoval. Chybí podle něj ale vize toho, jak bude stát postupovat dál. „Ale když řeknete A, musíte říct B. Co od (opatření) očekáváte, kdy skončí,“ řekl.

Nastínit by vedení státu mělo třeba, za jakých podmínek dojde ke zmírnění nařízení, čím jsou opatření podmíněná nebo jak chce kabinet distribuovat ochranné prostředky. „Od pana premiéra slyšíme, že všichni všeho mají dostatek a bokem se pak dozvídáme, že domy pro seniory nemají nic, lékaři si potom stěžují na sociálních sítích, píšou dopisy vládě. Situace také není udržitelná v režimu, kdy se jen dovíme: ‚Přišlo X milionů toho, stálo nás to jednu miliardu‘.“

Vláda by podle Bartoše měla postupovat podle pandemického plánu z roku 2011, který byl pro podobné situace vypracovaný.

Pomoc od státu i chytrá karanténa na základě dobrovolnosti

Jasné by podle Bartoše měly být i podmínky pomoci státu lidem, kteří se zavedením opatření třeba přišli o příjem. Prostředky by také měly být univerzální a záleželo by na každém, jestli a jak by je využil. Reagoval tak na návrh ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO), podle kterého by mělo dojít k půlročnímu odkladu splátek úvěrů a hypoték.

Bartoš ale míní, že existuje i řada lidí, kterých se protikoronavirová opatření nedotkla. Mělo by se tak myslet i na ty, kteří by své úvěry raději dále spláceli. Banky by podle něj měly s klienty o těchto nařízeních jednat na principu dobrovolnosti a stát by je do odkladu splátek neměl nutit.