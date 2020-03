Chybí strategie a výhled do budoucna. Jinak experti hodnotí komunikaci vlády kladně

Podle Hejlové je postup vlády reaktivní a chybí strategie. „Není zaměřená příliš na výhled do budoucna,“ myslí si. Zásadní podle ní bude vývoj epidemie. „Pokud by bylo více nakažených, více úmrtí, tak by určitě všichni komunikaci vlády hodnotili mnohem hůře.“

Kabinet Andreje Babiše (ANO) pořádá pravidelné tiskové konference, na které se někdy dívají až miliony občanů. „Je vidět, že Andreji Babišovi evidentně došlo, že toto je tak vážná situace, že v ní nemůže hrát hlavní roli 24 hodin denně a také se evidentně poučil z těch prvních dnů, kdy chtěl být vidět všude a začal se do toho zaplétat, až mu to začalo škodit,“ domnívá se.