V domovech seniorů výrazně přibylo nakažených. Pomoc tam už míří, tvrdí Hamáček

Čas vyhrazený v obchodech s potravinami a v drogeriích pro seniory nad 65 let a lidi s handicapem starší 50 let je mezi 8:00 a 10:00. Na menší obchody ve vesnicích, pekárny či lahůdkářství se omezení nevztahuje.

Hygienici aktuálně v Česku evidují 2422 potvrzených případů nákazy koronavirem. V pátek jich přibylo 373, což je zatím nejvíc za den. Nemoc COVID-19 už byla potvrzena minimálně v sedmi domovech pro seniory.

Dvanáct nových případů hlasí například domov v Břevnici u Havlíčkova Brodu, kde se nakazilo deset klientů a dva zaměstnanci. Zařízení je v karanténě. „Nemáme respirátory trojky, ale jednáme s krajem o jejich zajištění,“ uvedla ředitelka domova Hana Hlaváčková.

Jihočeští hygienici momentálně trasují, jak se nákaza dostala k deseti lidem z českokrumlovské sociální služby SOVY. Nakažených je šest klientů a čtyři zaměstnanci. „Klienti, u nichž byla prokázána nákaza, zůstávají v odlehčovací službě, je zajištěna jejich izolace a péče o ně,“ informovalo město Český Krumlov

Potvrzení nákazy u tří lidí oznámil v sobotu ředitel Domova seniorů Liberec-Františkov Jan Gabriel, jedná se o dva klienty a jednu z pečovatelek. „Jeden byl hospitalizován v krajské nemocnici Liberec ve čtvrtek ve večerních hodinách, druhý včera večer,“ řekl v sobotu v ČT ředitel zařízení pro seniory.

V domovech chybí ochranné pomůcky

Domovu pro seniory v Liberci podle jeho ředitele stále chybí ochranné pomůcky. „Sice máme nastavené postupy, jak by to mělo vypadat, co bychom měli dělat. V tuto chvíli jsme ale nedostali z té vládní zakázky, bohužel, žádné ochranné obleky a nemáme žádné respirátory FFP3,“ uvedl Gabriel.

Podle ministra vnitra Hamáčka zamířilo do jednotlivých krajů už kolem šesti milionů roušek a asi 1,2 milionu respirátorů. „Teď právě hasiči zavážejí (ochranné pomůcky) do domovů seniorů a ústavů sociální péče. Je to dávka přes tři miliony roušek a půl milionu respirátorů,“ řekl.

O tom, kdo první potřebné ochranné pomůcky dostane, rozhodovalo podle Hamáčka ministerstvo zdravotnictví. Pomoc podle něj mířila v první řadě za zdravotníky a nyní směřuje právě do sociální oblasti. „Jak to přichází, tak to odesíláme. My už na skladech nemáme vůbec nic a čekáme na další letadla,“ uvedl ministr vnitra.

Vznikne více než 300 lůžek pro pacienty z domovů pro seniory

Ministr Zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v sobotu uvedl, že pro nakažené seniory z domovů seniorů vyčlení stát 329 lůžek. K dispozici budou v nemocnicích Na Bulovce, Na Františku, v lázních Toušeň a Těchoníně.