Zadeh podal dovolání proti osmiletému trestu za ovlivňování svědků

Že podal Zadeh dovolání, upozornila ČTK s odvoláním na databázi InfoSoud a potvrdila mluvčí Městského soudu v Brně Petra Hovorková. V případu ovlivňování svědků je odsouzeno šest lidí, pět z nich podalo dovolání, již před Zadehem tak učinili Jan Šebek, Záviš Löffelmann, Eva Halamková a Martin Veselý. Ti dostali tresty od 5,5 roku po sedm let. Tresty všem obžalovaným zvýšil odvolací soud, podle kterého fungovali jako organizovaná skupina. Původně od městského soudu odešli s podmínkami, pouze Zadeh měl strávit 3,5 roku ve vězení.

Shahram Abdullah Zadeh má strávit osm let za mřížemi za to, že ovlivňoval svědky v jiné své kauze, v níž čelí obžalobě daňových úniků, a snažil se je přimět k nepravdivé výpovědi. Podle pravomocného rozsudku se dopustil křivého obvinění, nadržování a podplácení.

Zadeh již dříve označil trestní řízení za komedii, soud za brněnskou justiční mafii a obžalobu za nesmysl.

Shahram Abdullah Zadeh se na Nejvyšší soud již dříve neúspěšně obrátil, tehdy se snažil domoci odškodného za to, že byl v roce 2016 zadržen, když měl po složení kauce opustit vazební věznici. Ještě ve věznici na něj však čekali policisté v souvislosti s žádostí o vydání do Íránu. Nakonec však soud zamítl návrh na vzetí do vazby, a tak mohl Zadeh z vězení přece jenom odejít. Své zadržení považoval za nezákonné, soudy o tom však nepřesvědčil.

Zadeh neúspěšně žádal také o odškodnění za první vazbu, ani v tomto případě neuspěl a obrátil se na Nejvyšší soud. Napsal také ústavní stížnost, v ní si kromě vazby stěžoval i na délku řízení. Ani s ní však neuspěl.