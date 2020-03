Ven mohou Češi jen se zakrytým obličejem, za středu přibylo 110 nemocných

Vyhrazená doba pro nákupy seniorů platí v maloobchodě s potravinami, prodejnách hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, lékárnách a výdejnách zdravotnických prostředků. Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví nezakazuje nakupovat starším občanům mimo vymezenou dobu, do obchodů by mimo dvě hodiny před polednem ale chodit neměli, protože tím ohrožují sami sebe, uvedl šéf Ústředního krizového štábu Roman Prymula.

Letadla vyráží pro pomůcky z Číny

Do Číny ve čtvrtek odletělo první letadlo společnosti Smartwings. Dopravce pro zdravotnický materiál postupně vyšle sedm strojů do dvou čínských měst. Na vyslání letounů Smartwings se stát dohodl už v minulých dnech, dosud se však čekalo na získání potřebných povolení. Mluvčí společnosti Vladimíra Dufková už dříve řekla, že letadla budou létat postupně – čtyřikrát do města Čchang-ša a třikrát do Šanghaje.

Materiál by měla přivážet i další letadla. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) ve středu uvedl, že první letoun společnosti China Eastern do Prahy přiletí v pátek ráno. Přiveze 1,1 milionu respirátorů. V sobotu ráno dorazí nákladní letadlo China Eastern s více než sedmi miliony roušek a vypůjčený An-124 Ruslan s více než sto tunami materiálu.