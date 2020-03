Poslanci se kvůli koronaviru zatím nesejdou, jsou ale připraveni, zaznělo po schůzce šéfů stran s Babišem

Poslanci jsou připraveni sejít se, pokud to bude nutné, ale zatím se nepočítá se svoláním schůze sněmovny, kde by schvalovali opatření proti šíření nákazy novým typem koronaviru. Vyplývá to z prohlášení předsedů politických stran, kteří jednali s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Někteří opoziční politici se ohradili proti způsobu, kterým Babiš ke schůzce přistoupil.