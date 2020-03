Úřad pro kybernetickou bezpečnost zřejmě povede generál Řehka. Má nahradit odvolaného Navrátila

Řehku navrhla vláda, nominaci musí ještě před jeho jmenováním do funkce projednat sněmovní bezpečnostní výbor. Sejít se k tomu má ve středu, může se to však v souvislosti s nynější situací kolem hrozby koronaviru ještě změnit. Nominaci má podle pozvánky uvést na schůzi výboru premiér Babiš, zároveň by ale měla zasednout vláda.

Nový ředitel by měl nastoupit k dubnu. Do jeho jmenování vede NÚKIB statutární náměstek Jaroslav Šmíd. Do výběrového řízení se přihlásilo devět lidí. Ve výběrové komisi zasedali i ředitelé všech tří českých zpravodajských služeb.