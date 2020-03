Zeman stále počítá s návštěvou Číny, sdělil Babiš. Kvůli koronaviru se ale o cestě ještě bude jednat

Karanténa pro Mynáře, trestní oznámení pro Nejedlého

Hradní kontakty s Pekingem trvaly bez ohledu na virovou nákazu i v minulých dnech. Na konci února se z Číny vrátil prezidentův poradce Martin Nejedlý, kancléř Vratislav Mynář a lobbista Jaroslav Tvrdík, který v Česku zastupuje čínskou vládní agenturu CITIC.

Podle Hradu do země letěli kvůli poskytované humanitární pomoci a místní tisk jejich cestu interpretoval jako důkaz „hlubokého přátelství české vlády a lidu s Čínou“, po návratu všichni podstoupili testy v pražské Ústřední vojenské nemocnici. Kancléř i Tvrdík skončili v karanténě, Nejedlého ale fotografie zachytily na pražské Letné.

Prezidentův poradce popírá, že by se po Praze pohyboval; podle svých slov karanténu dodržuje tak, jak mu ji předepsali lékaři. Student olomouckých práv, který si přeje zůstat v anonymitě, na něj ale podal trestní oznámení. „Opatření by se měla dodržovat tak, jak nám bylo doporučeno,“ vysvětluje. „Pan Nejedlý by to měl dodržovat o to více, že je poradce prezidenta a člověk, který je veřejně i politicky známý.“