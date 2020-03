Kabinet nezvládá komunikaci o koronaviru, kritizují opoziční politici. Dělá, co chce veřejnost, hájí postup Vondráček

Ačkoli se politici shodují, že by v souvislosti s koronavirem neměl probíhat politický boj, čelí vláda za některé své kroky opoziční kritice. Podle Zbyňka Stanjury (ODS) kabinet selhává hlavně v oblasti komunikace. „PR ve vážné situaci prostě nestačí. Nerozumím mediálním přešlapům typu, kdy je napadena paní, která se sama nechá otestovat – že to není standardní,“ uvedl.

Opozičním politikům se nelíbí, jak ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) pracoval s mylnou informací, že v karanténě v nemocnici skončila doktorka ze soukromé laboratoře, která odebírala vzorky nemocné pacientce.

Ministr informaci o údajné karanténě zveřejnil, a když se ukázalo, že to není pravda, omlouval se za ni. „Když informaci dostal, mohl se rozhodnout, že ji nezveřejní,“ míní přitom Stanjura, který by neviděl důvod k jejímu zveřejnění ani v případě, že by to byla pravda.

Radek Vondráček (ANO) se ale domnívá, že vláda neinformuje zbrkle, nýbrž naopak dělá to, co se od ní čeká. „Je velký mediální tlak a tlak veřejnosti na informovanost. Podklady kompletně připravují odborníci. Jestliže má ministr připravenou informaci, která je podle hygieniků relevantní, tak ji oznámí,“ podotkl.

Soudí, že „vláda a Bezpečnostní rada státu dělá maximum“ a že informuje veřejnost tak otevřeně, jak je to možné.

Situaci podle Vondráčka komplikují i média. „Považuji za velmi nešťastné, jak se tvoří titulky a jak se používá slovo lež. Pan ministr nelhal,“ komentoval Stanjurou a Michálkem kritizované Vojtěchovo mylné prohlášení o izolaci lékařky.