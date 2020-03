Bezohlední řidiči likvidují běžecké trasy. Ničí práci rolbařů, často dokonce porušují zákon

Zatímco někteří řidiči jezdí ohleduplně a parkují na vymezených parkovištích, jiní neváhají vjet přímo do upravených stop. Komplikují tak práci lidem, kteří se o trasy starají.

Rolbař Petr Vitásek upravuje běžkařské stopy Krušnohorské magistrály už čtvrtým rokem. Letos se prý ještě nezastavil. Práci mu ale nepřidělaly jen popadané stromy, trasy tu ničí hlavně lidé. „Pokaždé, když jsem jel, tak tam byly zase nějaké nové stopy od auta,“ vypráví.

„Pokud se to stane před víkendem, tak stopy musíme znovu upravit. A když je sníh mokrý a přemrzne to, tak stopy už ani upravit nejdou,“ doplňuje správkyně Krušnohorské lyžařské magistrály Eva Nduwimana.

Za vjezd může hrozit pokuta

Řidiče často neodradí ani zákaz vjezdu. Některým z nich se museli běžkaři dokonce vyhýbat, jiní se střetli přímo s rolbou. Za vjezd do zakázaného území přitom hrozí řidičům motorových vozidel, kteří nemají povolení, pokuta až do výše dvou tisíc korun. „Jsou to lesní cesty, podléhají zákonu o lesích, podle kterého je zakázán vjezd na lesní cesty,“ připomíná místostarosta města Boží Dar Martin Šlechta.

Některé běžkařské tratě ale vedou také přes silnice. Proti řidičům, kteří přes ně v zimě jezdí, jsou ale správci tratí zatím bezmocní. „Nepodařilo se nám prosadit uzavírky. Ale jsou to neudržované silnice a jsou tam značky, které na to upozorňují řidiče,“ říká Eva Nduwimana.

„Na silnici, kde je pouze cedule, že se v zimě neudržuje, tak v tomto případě bohužel, i když ten řidič vjede do stopy, tak se žádného přestupku nedopouští,“ doplňuje Martin Šlechta. Aby mohl být vjezd i na tyto cesty v zimě zakázán, musí to nejprve schválit silniční úřad. Podobně to přitom už funguje například v Ústeckém kraji.