I racionální člověk může panikařit, když nemá dost informací, varuje psycholog

„Informace jdou vyhledat na internetu, ale běžný člověk na to nemá možnosti, ani čas, ani náladu, ani trpělivost. Představoval bych si, že by vláda měla udělat tiskovou konferenci, kam by sezvala několik odborníků, a řekla jasně lidem informace, které je zajímají. Například, proč se bát koronaviru? Je srovnatelný s chřipkovým onemocněním? Čili vysvětlit, v čem spočívá, nebo nespočívá jeho větší nebezpečí,“ pokračuje.

Základní opatření jsou prostá, radí předseda Sdružení praktických lékařů

S nutností věcně informovat občany souhlasí i předseda Sdružení praktických lékařů ČR Petr Šonka, který byl také hostem pořadu Události, komentáře. „Tohle je naprosto zásadní. Spousta obav by možná vymizela, pokud by byli lidé více informováni. Já bych v tomto apeloval více i na média, aby se tolik neinformovalo, kde se objevil nový případ a kolik je kde postižených lidí, ale aby se informovalo o tom, co mají naši lidé dělat proti tomu, aby se to onemocnění rozšířilo u nás,“ říká Šonka.

Klíčová opatření jsou přitom podle něj velmi prostá. „Lidé by měli více dbát na hygienu, pravidelně si mýt ruce, vyhýbat se větším shromážděním, jako jsou koncerty, sportovní utkání, návštěvy kina a tak dále,“ zdůraznil předseda Sdružení praktických lékařů.

„Určitě to chce také větší odpovědnost k druhým, když mám nějaký infekt, tak abych na ostatní nekašlal a nekýchal. To jsou takové základní věci, které se možná zdají až příliš jednoduché, ale myslím si, že jsou to velmi účinná protiepidemická opatření,“ zdůraznil.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) ve čtvrtek po jednání vládní Ústřední epidemiologické komise vyzval, aby veřejnost kvůli koronaviru nepropadala panice, není k tomu podle něj důvod. V případě podezření mají lidé kontaktovat lékaře telefonicky.