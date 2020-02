Nejezděte do Lombardie a Benátska, zvažte cesty do ciziny, vyzval Babiš

Kvůli šíření koronaviru po Evropě v úterý večer zasedla Bezpečnostní rada státu. Do Strakovy akademie ji svolal premiér Andrej Babiš (ANO). Čechům doporučuje, aby necestovali do Lombardie a Benátska v Itálii, kde se nákaza šíří. „Je potřeba, aby naši občané zvážili vůbec, jestli chtějí za této situace cestovat do zahraničí,“ dodal premiér. Ministerstvo zdravotnictví i hygienici podle něj dostali jasné úkoly a jsou na výskyt nemoci připraveni.