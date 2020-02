Nemocnice řeší bezpečnost personálu, v Havlíčkově Brodě zdravotníky učí sebeobraně

V havlíčkobrodské nemocnici se s útokem pacienta setkala prakticky každá sestra na urgentním příjmu, a to i přesto, že zařízení získalo titul bezpečná nemocnice a každoročně tam učí personál sebeobraně.

Pacienti ale neútočí jen klasickými zbraněmi. „Setkali jsme se s použitím francouzských holí nebo podpažních berlí,“ potvrzuje vrchní sestra chirurgické ambulance nemocnice v Havlíčkové Brodě.

Kromě pravidelných školení je tamní nemocnice na agresivní pacienty připravena i jinak. Lékaři u sebe třeba mají tlačítko, kterým si mohou přivolat pomoc. Na chodbách jsou navíc nainstalované kamery.

„Nemocnice je zabezpečena kamerovým systémem. Kamera by nám přiblížila osobu, která se dopustí útoku,“ potvrzuje Černo. Ke zpřísnění bezpečnostních opatření nemocnici vedl šest let starý incident, kdy musela kvůli nahlášené bombě v mraze evakuovat pacienty.

Bezpečnost zvyšují i v Ostravě

Po loňském útoku zpřísňovala svá bezpečnostní pravidla i nemocnice v Ostravě. Poté, co tam čtyřiadvacetiletý pachatel v polovině prosince zastřelil sedm lidí, rozšířilo vedení tamního zdravotnického zařízení tým ochranky a na podobné situace chce lépe připravit i zaměstnance nemocnice. V celém areálu by se navíc v budoucnu měly objevit i takzvané inteligentní kamery.

Ještě letos by měl navíc podle ředitele nemocnice Jiřího Havrlanta vzniknout velín, který by měl v případě potřeby poskytnout zázemí pro technický, zdravotnický i krizový dispečink. „Odtud by šly všechny informace směrem dovnitř nemocnice,“ přiblížil bezpečností plán ředitel.