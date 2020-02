Počasí v Česku opět překračovalo rekordy. Klatovy zažily chladnější léto

Na pětině meteorologických stanic v Česku měřících déle než 30 let padly během neděle teplotní rekordy. Nejvyšší byla teplota v Klatovech, a to 18,2 stupně Celsia. Rekord pro 16. únor padl třeba i v Českých Budějovicích na stanici v části Rožnov, která funguje už 136 let. Naměřeno tam bylo 17,2 stupně.