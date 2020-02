ČSSD chce růst důchodů nad zákonnou valorizaci. Ideální je tisíc korun, říká Chvojka

Podle Chvojky by růst důchodů měl být vyšší než inflace. Sociální demokracie podle něj bude tlačit na co nejvyšší růst penzí. „Ideální by byl co nejvyšší nárůst, ale samozřejmě musíme respektovat nějaké rozpočtové dopady a možnosti, je to na jednání s hnutím ANO,“ uvedl Chvojka. „Kdyby to bylo tisíc korun, tak je to ideální,“ upřesnil.

Zvyšování penzí o více než inflaci je potřeba i podle místopředsedy SPD Radima Fialy. „Inflace je velmi nebezpečná pro důchodce a nízkopříjmové skupiny lidí. To znamená, že souhlasím s těmi valorizacemi,“ řekl Fiala, který byl také hostem Otázek Václava Moravce.

Piráti chtějí, aby se valorizace týkala i jiných oblastí než důchodů

Letos se důchody v průměru zvýšily o 900 korun, tedy o 151 korun nad zákonem stanovenou valorizaci. Průměrný důchod by tak měl činit 14 326 korun. Vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) slibuje, že důchodci budou v roce 2021 v průměru brát minimálně 15 tisíc korun. V lednu předseda vlády řekl, že růst důchodů bude pokračovat nezávisle na ekonomické situaci země. Myslí si, že průměrný důchod bude i vyšší než 15 tisíc korun.