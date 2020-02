Exministr Jiří Havlíček už nechce šéfovat Úřadu práce, ministerstvo vypíše nové výběrové řízení

„Rozhodl jsem se s ohledem na svoji rodinu a své blízké dále se o tuto pozici neucházet. Za situace, kdy v zásadě není respektován služební zákon, kdy má o výsledku výběrového řízení rozhodovat to, zda se daný kandidát líbí, nebo nelíbí premiérovi, a ne odborné předpoklady a znalosti, to nemá žádný smysl,“ sdělil LN Havlíček.

Babiš v neděli řekl, že by případné jmenování Havlíčka považoval za špatný vtip. „Sociální demokracie hledá trafiky pro své lidi, ale myslím, že by to neměli přehánět,“ uvedl premiér v České televizi.

Do výběrového řízení se společně s Havlíčkem přihlásil i šéf svitavského úřadu práce Jan Tesař. Ten ale podle ministerstva nesplňuje předpoklady.