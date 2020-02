E-neschopenky stále čelí kritice. Drobné dětské nemoci, oponuje ministryně Maláčová

Větší problém než samotné vystavení e-neschopenky podle některých lékařů přichází po jejím odeslání. Následně prý například nelze zapsat vycházky. „My se do toho nedostaneme, protože ta neschopenka ještě není takzvaně ukončená, tedy ten proces zpracování na správě sociálního zabezpečení,“ říká praktický lékař Václav Šmatlák.

Kritizuje i to, že lékaři nemají novou povinnost finančně kompenzovanou. Sdružení praktických lékařů proto dokonce hrozí žalobou. „Vstupní náklady byly nemalé, udržovací náklady nemalé, lékaře to nesmírně zdržuje i všechny pacienty,“ tvrdí Václav Šmatlák.

Platby lékařům už vláda odmítla. Podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) projekt jako celek funguje a výpadky se týkají jednotek případů.

„Máme drobné dětské nemoci, které musíme vychytat, to bezesporu. Ale myslím, že za několik málo týdnů bude platit to, co jsem řekla, že e-neschopenka bude miláčkem lékařů,“ říká ministryně práce.

Spolupráce na řešení technických problémů

Po prvním měsíci fungování e-neschopenky se u jednoho stolu sešla ministryně práce spolu se zástupci praktických lékařů na jednání v Poslanecké sněmovně. Výsledkem setkání je příslib spolupráce na řešení technických problémů.

„Nebyly na straně České správy sociálního zabezpečení nebo ministerstva práce a sociálních věcí. Jdou většinou za nedokončenými aplikacemi lékařských softwarů a česká správa určitě pomůže praktickým lékařům dojednat nejmodernější updaty,“ říká o chybách Maláčová.