Na tahu je policie, komentují politici „podivnou kauzu“ exministra Kremlíka

Váhání nad Kremlíkem. Proč měsíc mlčel?

Pozornost budí hned několik momentů. V první řadě jde o měsíční rozestup mezi údajnou korupční nabídkou a Kremlíkovým rozhodnutím obrátit se na policii. První kontakt měl podle informací médií provést v půlce ledna, to se ale obracel na šéfa BIS Michala Koudelku, a nikoliv na kriminalisty.

„Určitě bych to oznámil premiérovi a ohlásil bych to policii,“ prohlásil vicepremiér a pověřený šéf resortu dopravy Havlíček.

„Pro čistotu svědomí a systému je lepší jít na policii. Od toho ji ostatně ze svých daní platíme,“ doplnil poslanec ČSSD Petr Dolínek. „Budu žádat, aby pan premiér někoho pověřil, kdo řekne společnosti pravdu a co se opravdu stalo a co se poslední tři měsíce dělo kolem dálnic. Je to celé podivné.“

„Pan Kremlík je doktorem práv s advokátní zkušeností a měl by vědět, co v takové situaci dělat,“ prohlásil pak pirátský poslanec Ondřej Profant. „Považujeme to za těžké selhání, a proto i kolega Lukáš Černohorský podal trestní oznámení pro podezření na to, že se neoznámilo korupční jednání. Policie to musí vyšetřit.“

Rozpor v informacích. Co Babiš věděl?

Rozruch na sebe ale přitahuje i premiér Andrej Babiš, který se od svého někdejšího vládního nominanta distancuje. „Že potopí pana ministr Kremlíka ze dne na den, že udělá rychlé řešení, tak se ptám: věděl o tom pan premiér? A jestliže věděl a neřekl nám to, tak proč lhal?“ pozastavovala se nad aférou poslankyně Starostů Věra Kovářová v Interview ČT24.

Podle reportéra Seznamu Kroupy přitom Babiš od Koudelky v lednu věděl, že Kremlík možné korupční jednání nahlásil. „Logickým adresátem šéfa tajných služeb je premiér,“ řekl novinář. „Pan Koudelka o tom pana premiéra informoval, a pan premiér mu řekl, že má v celé věci zelenou. Nevím k čemu, protože tajná služba není v postavení, že by mohla cokoliv vyšetřovat.“

Ministr Havlíček tvrdí pravý opak. „Mám informace, že (Andrej Babiš) nebyl informován.“