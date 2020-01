Odchod Británie je velkou krizí evropského integračního procesu, míní Fiala

Evropská unie odpočítává poslední hodiny, kdy ještě bude společenstvím 28 států. V sobotu bude mít už jen 27 členů. Podle Petra Fialy je to podnět a zároveň důkaz toho, že se EU mění. „Možná si to nechceme připustit, neuvědomujeme si to, ale odchod Británie je krizí evropského integračního procesu. Velkou krizí a je to důsledek toho, že integrační proces v řadě zemí nemá podporu,“ řekl.

V době změn a reforem – ať už jdou kterýmkoli směrem – ale Česko není slyšet tak, jak by mohlo, myslí si šéf největší opoziční strany. „Důležité je umět vyjednávat. (…) Musíte vědět, co chcete. A to znamená, mít zformulované české národní zájmy. Podívejte se, jak je třeba premiér Orbán kritický k EU, jak je on kritizován, ale nakonec při vyjednávání dosáhne víc. U premiéra Babiše nevidím, že by toho dosáhl,“ srovnal.