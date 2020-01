Povinná maturita z matematiky: podle jedněch nesmysl, podle jiných lék na pokles kvality vzdělání

přehrát video 90´ČT24 na téma povinné maturity z matematiky

„Poslední dobou neustále snižujeme laťku a ustupujeme studentům v tom, aby měli cestičku ke vzdělání co nejvíc uhlazenou. To se domnívám, že není dobře, protože i v životě musí člověk překonávat nějaké překážky, něco, co ho nebaví,“ řekla v Devadesátce ředitelka Asociace gymnázií Renata Schejbalová. Podle jejího pohledu je matematika v současnosti nezbytnou dovedností, protože rozvíjí logické myšlení a využívá se v širokém spektru oborů. Ze své zkušenosti ví, že studenti mají potíž používat selský rozum, což vnímá za chybu.

Mikuláš Bek senátor a bývalý rektor Masarykovy univerzity v Brně „Je to strašná kauza, která se vleče už velmi dlouho. Vede k velké nejistotě středoškoláků a učitelů o tom, jak se na středních školách bude organizovat maturitní zkouška. Bohužel je to jeden z příběhů, na kterém se ukazuje, jak se České republice nedaří formulovat nějakou rozumnou politiku, a pak ji dlouhodobě držet.“ Mikuláš Bek senátor a bývalý rektor Masarykovy univerzity v Brně

Místopředseda sněmovního výboru pro vědu a vzdělávání Lukáš Bartoň (Piráti) je přesvědčený, že kdyby se maturita z matematiky stala povinnou, třetina maturantů zkouškou neprojde. „Vycházíme z toho, jaká je neúspěšnost u těch, kteří si to dobrovolně zvolili a jaká by mohla být, kdyby to měli povinně všichni,“ přiblížil Bartoň. Podle něj je důležité rozmyslet si, zda potřebujeme mít maturitní zkoušku takto nastavenou a tím ustanovit, že ten, kdo ji nesplní, má zavřenou cestu na jakoukoli vysokou školu. Navíc humanitně zaměření studenti, kteří zkouškou z matematiky neprojdou ani na vícero pokusů, skonční pouze se základním vzděláním. „Ať si nastavují vysoké školy, koho chtějí přijímat, ať rozhodují, zda uchazeč, který k nim jde, musí být dobrý v matematice, nebo v humanitních oborech. Ale nenastavujme to zákonem a nevyžadujme to plošně,“ říká poslanec Bartoň.

Člen výboru pro vědu a vzdělání Ivo Vondrák (ANO) souhlasí s tím, že laťku je třeba studentům zvyšovat. Maturitu z matematiky je podle něj ale potřeba změnit. Není zastáncem vyplňování testů a situací, aby student neuspěl jen proto, že mu schází jediný bod. „Je běžné, že v životě máte také právo obhájit svou práci, proto bychom se měli vrátit k ústní zkoušce z matematiky a udělat ji doplňkovou k písemce, udělat kreativnější a interaktivnější,“ soudí. Renata Schejbalová vnímá jako klíčové neustupovat tlaku studentů jen proto, že si matematiku nepřejí. Chceme-li vzdělanou společnost, musíme si maturitu z matematiky ustát. „Neustále žehráme na to, že klesáme v mezinárodních žebříčcích a nic neděláme pro to, abychom se vyhoupli nahoru,“ uvedla. Má za to, že problém začíná už na základní škole, kde studenti nedostanou vhodné základy v matematice, nemají pak na co navázat na středních školách. Povinná maturita je „zločin“, když neumíme dětem zprostředkovat krásu matematiky Na potíž základního školství poukázal i matematik a spoluautor projektu Matematika s chutí David Souček. Připomněl, že podle šetření OECD mezi čtyřiceti členskými zeměmi vykazují děti v Česku silnou averzi vůči matematice. „My jsme opravdu mistři světa v tom, jak ji děti rády nemají,“ poukázal David Souček. Podle něj je povinnost maturovat z matematiky v jistém smyslu zločin. „Dokud neumíme dětem zprostředkovat to, co je na matematice nejpodstatnější, ale i nejkrásnější, nemůžeme po nich chtít, aby z ní povinně maturovaly,“ dodává.