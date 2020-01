Jak dlouho bude Havlíček řídit dopravu? Prezident o tom chce mluvit s Babišem

Prezident Miloš Zeman se ještě bude ptát premiéra Andreje Babiše (ANO), jak dlouho bude ministr Karel Havlíček (za ANO) stát v čele resortu dopravy. Po setkání s prezidentem na Pražském hradě to řekl předseda komunistů Vojtěch Filip. Pokud by měl být Havlíček zároveň ministrem dopravy i ministrem průmyslu a obchodu až do konce tohoto volebního období, KSČM by vyvolala s ANO dohodovací řízení, zda mají komunisté i nadále menšinovou vládu ANO a ČSSD tolerovat.