Za smrt čerpadlářky definitivně devatenáct let. Odvolací soud potvrdil vrahovi verdikt

Odvolací soud rozhodl, že byla vina jednoznačně prokázána. Klíčovým důkazem byla výpověď Šindlerova komplice. „Na rozdíl od obhajoby odvolací soud – ve shodě se stanoviskem soudu prvního stupně – tohoto obžalovaného považuje za věrohodného,“ řekl předseda senátu Martin Zelenka. Podle něj není důvod, proč by Hollitzer lhal, když přitom usvědčil nejen Šindlera, ale i sám sebe. „Zároveň nebyl proveden jediný důkaz, který by jeho výpověď vyvracel,“ dodal soudce.

Šindlerův advokát Milan Jebavý tak soud nepřesvědčil, že chybějí důkazy o tom, že jeho klient na benzince vůbec byl, a že policie ani nezajistila všechny stopy. Zpochybňoval i to, že kdyby byl skutečně střílel Šindler, musel by si být jist, že bude zabíjet. „Mohlo se klidně stát, že by ji netrefil,“ řekl právník.

Policejní pátrání po pachatelích bylo dlouhé, k pachatelům se kriminalisté dostali až více než měsíc po přepadení. Klíčové byly záznamy z bezpečnostních kamer na benzince a otisk prstů jednoho z pachatelů, který se před útěkem dotkl okraje pultu.

Hollitzer soudu řekl, že šel na benzinku loupit, ale s tím, že dojde k vraždě, nepočítal. Soud přesvědčil například tím, že u sebe měl pásky určené k tomu, aby obsluhu stanice spoutal.