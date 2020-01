přehrát video Události, komentáře: Babišovi došli odborníci, které sliboval, komentuje Pekarová Adamová dvojroli ministra Havlíčka

„Skutečně se nám to nelíbí, myslíme si, že to může být krátkodobé řešení. Že půjde o řešení trvalé, to sice může premiér říkat, ale kdyby toho chtěl dosáhnout, musel by předložit sněmovně návrh změny kompetenčního zákona, který stanovuje, které ústřední orgány má státní správa České republiky, jaký je výčet ministerstev,“ komentoval Grospič premiérova slova. Andrej Babiš (ANO) ve středu zopakoval, že až v pátek prezident jmenuje Havlíčka ministrem dopravy, půjde o trvalé řešení až do příštích voleb. Výtky premiér odmítl. Komunisté o tom ale chtějí s premiérem jednat. „Vládu tolerujeme na základě sedmi podmínek, tohle mezi nimi není, je to nová situace. Budeme o tom jednat a využijeme k tomu hodnocení koaliční dohody o toleranci této vlády,“ vzkázal Grospič.

Téma chtějí při setkání s premiérem Babišem otevřít také sociální demokraté. „Obě ministerstva mají široké gesce, Karel Havlíček je také vicepremiér a má pod sebou i gesci vědy a výzkumu. Navíc ministerstvo dopravy má řadu problémů, nikdo tam dlouho nevydržel, to je příliš velké sousto,“ shrnul výtky ČSSD Jan Chvojka. Upozornil, že pokud by z vlády „zmizel“ jeden ministr, mohlo by se podle něj jednat i o porušení koaliční smlouvy, kde je podle Chvojky stanoveno, kolik ministrů která strana má. S úpravou koaliční dohody by ale měl podle Chvojky přijít sám premiér. Ani šéfka opoziční TOP 09 Markéta Pekarová Adamová nesouhlasí s tím, aby Havlíček vedl dvě ministerstva trvale. „Rozhodně souhlasíme s tím, že skončil ministr Vladimír Kremlík. Ale tohle je řešení vyloženě z nouze. Premiér Babiš evidentně už nemá odborníky, které sliboval,“ dodala. Za e-shop na dálniční známky je odpovědná celá vláda, tvrdí Grospič