Sněžení na horách a ledovka připomínají, že je zima. Příští týden bude ale výhledově nejsušší

Také na Šumavě je letošní zima na sníh chudá. Loni touto dobou byl na churáňovské stanici asi metr sněhu, v týdnu naměřili sotva pět centimetrů nesouvislé pokrývky.

I když bude na horách sněžit i v neděli, podmínky to moc nezlepší. Příští týden má být podle hydrometeorologů srážkově podprůměrný. Teprve v dalších třech týdnech by se množství deště a sněhu mělo postupně dostat do dlouhodobého průměru.

„Srážkově očekáváme období (příštích čtyř týdnů) jako celek podprůměrné až průměrné,“ píše se ve výhledu ČHMÚ.

Co se týče teplot, ty by se měly podle měsíčního výhledu pohybovat převážně v rozmezí dlouhodobého průměru. „Týdenní průměry nejnižších nočních teplot by se měly pohybovat kolem minus tří stupňů Celsia, týdenní průměry nejvyšších denních teplot kolem plus tří stupňů Celsia,“ zní odhad. Pro srovnání, nejtepleji bylo v roce 2002 s průměrem rovných pět stupňů.