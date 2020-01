Výpadky dodávek léků nejsou fatální, je třeba hledat náhradu, říká ředitelka SÚKL

„Samozřejmě se to také řeší s klinickou praxí, s odbornou společností, jejíchž pacientů se to týká. Myslím si, že náš zdravotnický systém ať už na poli lékařů, nebo lékárníků vždycky dokáže najít jinou léčebnou metodu, případně nahradit jiným lékem, nebo změnit léčbu pacienta. O fatálních důsledcích bych nehovořila,“ doplnila Irena Storová.

Podle Ireny Storové farmaceutický průmysl hlásí přerušení lékovému ústavu, který informaci na svých stránkách zveřejní i se zdůvodněním. Zároveň také výrobce musí uvést předpokládaný termín, do kdy dodávky obnoví. Někdy to dodrží, jindy naopak ne.

Problém s chybějícími léky chce zmírnit i ministerstvo zdravotnictví. Vládní novela zákona o léčivech je v současnosti v prvním čtení. Měla by řešit třeba situaci, kdy je medikament nedostupný na českém trhu, protože ještě nesplnil některé formální podmínky. V takovém případě by se stát pokusil o mimořádné povolení náhradního léku, který se v Česku ještě neprodává.

Zákon by měl také omezit takzvaný reexport. Během něj se některé přípravky znovu vyvážejí do zahraničí proto, že se tam dají prodat za vyšší cenu. Ministerstvo chce vývoz omezit jen na ty léky, kterých je na trhu dostatek.

Dalším cílem je, aby se objednané medikamenty skutečně dařilo doručovat do lékáren. Zodpovídat by za to měli jejich výrobci – tedy farmaceutické firmy. Pokud by lékárny nedostaly přípravek, na který má pacient recept a je na českém trhu, výrobcům léků by hrozila pokuta až dva miliony korun.