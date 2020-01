ŽIVĚ: Brífing středočeské policie po jednání se starosty obcí, kde gang vykradl desítky domů

Starosta Jesenice Pavel Smutný (za STAN) poukázal na to, že narůstá počet obyvatel regionu, ale počet policistů je pořád stejný, nebo dokonce klesá. Vedení středočeské policie by podle něj mělo také motivovat policisty, aby neodcházeli za lepšími podmínkami do Prahy.

Středočeská policie řešila do letošního listopadu bezmála 700 případů vloupání do rodinných domů napříč všemi územními odbory. Na Praze-venkov jih byl počet těchto případů od počátku roku do listopadu přes 150, přičemž největší nárůst byl zaznamenán právě od září, a to 80 případů.

„Nejvíce dotčenými jsou obce a lokality spadající pod obvodní oddělení Jesenice a Kamenice. Na každém z těchto území eviduje policie kolem tří desítek vloupání do rodinných domů,“ řekla už dříve policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

Policie žádá obyvatele dotčených lokalit, aby na linku 158 neprodleně hlásili pohyb cizích osob, vozidel nebo nestandardní jednání. Zároveň nemají sdělovat, kdy jsou mimo domov, a to ani prostřednictvím sociálních sítí. Policie radí, aby lidé používali alarmy a a další bezpečnostní systémy, pokud je jimi jejich dům vybaven.