Nové stavby musejí mít nižší spotřebu energie. Pomůžou světlovody či kvalitní zateplení

Například v obci Otruby nedaleko města Slaný stojí dům starý přes sto let. Jeho majitelé ho rekonstruují a chtějí, aby měl co nejmenší spotřebu energií. I proto do jeho střechy zabudovali světlovody. Poslouží v koupelně. „Když se začne stmívat, tak svítíme, ale přes den vůbec není potřeba (svítit),“ přibližuje jejich přínos nájemnice domu Denisa Hulcrová.

Průtahy se stavebním povolením

Samotná ekologická směrnice tak není pro velké stavebníky žádnou velkou revolucí. Mnohem více se upínají k novele stavebního zákona. „Největší slabinou na trhu s bydlením je legislativní Kocourkov ohledně stavebního práva. Středně velký bytový projekt se povoluje pět let, není výjimkou ani 10 let,“ přibližuje generální ředitel developera Ekospol Evžen Korec.

Podle Korce je pro stavbu průměrného bytového domu potřeba získat už v začátku minimálně padesát razítek nejrůznějších dotčených orgánů. Úřady se pro změnu potýkají s nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců a celý proces se dál protahuje.

Zkušenost s tím mají často i lidé, kteří si staví rodinný dům sami. „Už půl roku se snažíme o stavební povolení a chtěli jsme to stihnout do konce roku. Bohužel čekáme už tři měsíce na vyjádření úřadu pro územní plánování. Bez důvodu jim to tam leží na stole a nám to teď prodraží stavbu o stovky tisíc. Máme z toho ‚velkou radost‘,“ uvedl jeden z nich.

Dlouhý a zbytečný byrokratický proces podle developerů také zvyšuje cenu nemovitosti, a to až o deset procent. Byt, který by normálně stál pět milionů, tak kvůli zbytečným průtahům, které zaměstnávají desítky lidí, stojí o půl milionu víc.