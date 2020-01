Vláda slibuje investice i růst důchodů. Opozice varuje před zpomalující ekonomikou

Postupné ochlazování ekonomiky už zasahuje okolní státy. Vláda proto počítá s tím, že by schválený rozpočet s deficitem čtyřicet miliard korun nakonec nebyl dodržen. Pokud by bylo potřeba dát více peněz do investic, je předseda vlády připravený připustit ještě vyšší schodek.

„Když se zpomalí ekonomika a privátní sektor neinvestuje tolik jako předtím, tak my ho musíme nahradit,“ tvrdí premiér a předseda hnutí ANO Babiš.