Tichá noc na Silvestra nehrozí, na výbuchy pyrotechniky se připravují hasiči i policisté. A také útulky

Přestože novoroční oslavy ještě nezačaly, hasiči už zasahovali u prvních požárů i zranění, která způsobila pyrotechnika. Zřejmě nejvážnější případ je z Karlovarského kraje. Okolnosti tohoto neštěstí policisté ještě vyšetřují. Dvaadvacetiletému muži exploze utrhla přední část ruky. Petarda zřejmě bouchla mnohem později, než čekal.

„V případě, že ji někdo vezme do ruky, hrozí právě to, že dojde k nečekané explozi a ta může způsobit i takto rozsáhlá zranění,“ uvedl mluvčí hasičů Karlovarského kraje Martin Kasal. Příčinou může být i vlhká pyrotechnika.

Prodejci proto nesmí pyrotechniku vystavovat venku. Jenže někteří to běžně dělají. Také pyrotechniku bez českého návodu k použití nikdo nesmí prodávat. Nedostatečné informace o správném použití jsou častou příčinou požárů.

Místo jisker video

V Praze se rozhodli místo oficiálního ohňostroje letos přivítat nový rok videomappingem. „Čeká nás piplačka, musí sedět okna, musí sedět sloupy, a to je potom úkol pro techniky, kteří musí každý bod vzít a napasovat ho na budovu. Ze spleti čar ve výsledku vznikne přesný obrys budovy,“ vysvětlil režisér vidomapingu Rudolf Střítecký.

Desetiminutovou sekvenci budou 1. ledna večer od čtvrt na sedm pouštět s hodinovým odstupem třikrát. Rozdělená je do sedmi kapitol. Podklady pro jednu z nich vytvořili žáci pražských základních škol. „Děti se pustily do toho, jak si ony představují svojí Prahu. Proto se maping jmenuje My Praha a to poselství je, že děti jsou naše budoucnost,“ řekla spoluautorka scénáře videomapingu Lenka Střítecká.

Na ohňostroj v Praze vybrali čtvrt milionu

Vedle videomapingu ale bude v hlavním městě na Nový rok i ohňostroj. Z iniciativy spolku Ohňostroj pro Prahu se na něj složili dárci. Stát bude čtvrt milionu, zhruba osminu ceny toho posledního oficiálního. „Bude samozřejmě menší, ale nebude to takový razantní rozdíl. Téma je Praha božská, takže vzpomeneme třeba i na Karla Gotta,“ prozradil předseda spolku Ohňostroj pro Prahu Jan Šaršoun.

Pyrotechnika se bude odpalovat z Bastionu. „Je to ideální místo, protože tu jsou v okolí skvělé pozorovací plochy, třeba kongresové centrum, anebo druhé které můžeme doporučit, Vyšehrad,“ uvedl ohňostrůjce Makalu Fireworks Martin Peter.

Jen u kongresového centra očekávají pořadatelé až několika tisícovou účast lidí, kteří se na ohňostroj přijdou podívat. Patnáct minut před začátkem, tedy asi ve tři čtvrtě na šest, zavře policie lávku přes Magistrálu. Bojí se totiž, že by nápor všech nemusela unést.