Vypovědět smlouvy s energetickými „šmejdy“ bude jednodušší, ministerstvo chystá změny

„Podepsal jsem, v domnění, co to bude mít za výhody, ale nemělo to žádné. Tak jsem se chtěl odhlásit během měsíce, ale to už nebrali telefony, nic,“ nastínil svou zkušenost Bohumil Šmídek.

S komunikací a odstoupením od smlouvy jim pomohl starosta. Vše prý taky usnadnila poznámka o tom, že se případ zveřejní v médiích. Museli ale zaplatit 500 korun za žárovky, které původně měly být jako dárek zdarma.