Každý může nelhat a nekrást, tvrdí herečka Kolářová a varuje před lhostejností

S politikou má vlastní zkušenosti: v listopadu 1989 působila ve stávkovém výboru vinohradského divadla v Praze. Mezi lety 1990 až 1992 byla poslankyní České národní rady. „Je to trochu jiné než herectví, ale svým způsobem to jeviště je. Lidé se tam předvádějí,“ hodnotí svou politickou zkušenost s odstupem.

„Když chceme být demokratický právní stát, tak máme všichni dodržovat pravidla,“ zdůrazňuje Kolářová. Vadí jí například „tichá spoluúčast komunistů v současné vládě“ i to, že je premiérem člověk, který „byl u StB a když se zhaslo, nějak přišel k majetku“. „Někdo si řekne, no bože, ale druhý postoj je, že to člověku není jedno, protože takhle to nemělo být,“ tvrdí.

„Potkala jsem tam vzdělané, báječné lidi a taky ty ostatní. Ale myslím, že oproti dnešku to bylo slovníkem i vystupováním, způsobem uvažování, daleko kultivovanější než dnes,“ dodala.

Lhostejnost je vždycky nebezpečná

Lidé prý Kolářové často vyčítají, že se jako herečka netají svými politickými názory. „Angažovanost lze za chybu označit těžko, ale někdo na politiku má, někdo nemá. Každý za sebe se ovšem můžeme chovat slušně a dodržovat to, co řekl pan prezident Masaryk: Nelhat a nekrást. I to je občanský postoj,“ doporučuje Kolářová.

Obává se totiž lhostejnosti: „Ta je vždycky strašně nebezpečná, když za všechno může někdo jiný. Odmítáte tím vlastní spoluúčast. A začíná to od těch naprosto běžných věcí, jako že je mi jedno, jak vypadají chodby v domě, kde bydlím.“

„Je to i věc informovanosti,“ doplnila. „Záleží na tom, odkud diváci, lidé, spoluobčané, čerpají informace. Ne každý sleduje veřejnoprávní televizi a rozhlas, bere zprávy odněkud jinud a tam může být jedno velké úskalí – hodnocení reality. Někdy je těžké se vyznat, informací je mnoho, ale pak můžu přijmout dezinformaci a tvrdit, že všechno je svinstvo.“

Varuje také před tím, aby se v Česku nezopakovaly politické změny známé z Polska nebo Maďarska. „Tito politici na spoustu lidí působí, že mají recept na všechno a všechno za ně vyřeší. Ale když politik jeden den udělá rozhodnutí a druhý den řekne něco protichůdného, to podle mě svědčí až o nějaké psychické poruše. Nevím, jestli to lidi okouzluje, a je pro mě otázkou, proč jim to lidé věří,“ dodala.

Celý rozhovor si můžete pustit ve videu.