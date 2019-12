Babiš se naposled před svátky setkal se Zemanem, představil mu investiční plán

O Navrátilově konci v čele úřadu pro kyberbezpečnost rozhodla vláda na svém pondělním zasedání. „Pan Navrátil se významnou měrou zasloužil o vybudování NÚKIBu a o kybernetický zákon, který máme a který nám ve světě závidí. Pro další rozvoj se vláda rozhodla ředitele vyměnit, protože fungování nebylo podle představ a komunikace nefungovala,“ řekl Babiš po jednání s prezidentem.

Babiš kritizoval NÚKIB loni v prosinci poté, co úřad vydal varování před používáním softwaru i hardwaru čínských společností Huawei a ZTE. Premiérovi vadilo, že varování vydal, aniž zároveň předložil analýzu dopadů na státní tendry – výhrady k postupu proti čínským firmám pak vznášel i Miloš Zeman.

Čas na investiční plán

Jak na Navrátilův konec nyní prezident reagoval, ovšem Babiš nesdělil; podstata úterního setkání se podle něj týkala Národního investičního plánu, který – na úrovni vizí – hodlá v Česku do roku 2050 proinvestovat přes osm bilionů korun.

„Pan prezident vždy zdůrazňoval, že kontroluje, jak investujeme. Myslím, že investujeme stále víc,“ prohlásil premiér s tím, že by tento přístup měl být i českou strategií v případě hospodářské krize.

„V kontextu ochlazení globálních ekonomik vycházíme z toho, že nechceme udělat to, co se stalo v roce 2009, kdy se braly lidem peníze a zaškrtila se ekonomika,“ uvedl. „Na rok 2020 máme dobrý prorůstový rozpočet, na rok 2021 jsou predikce dobré. Česká republika zažívá nejlepší období ve své historii a bude to pokračovat i v příštích letech.“

V tomto roce se Babiš se Zemanem v Lánech setkali naposled, znovu se uvidí už za dva týdny. Na neděli 5. ledna totiž připadá tradiční novoroční oběd premiéra a prezidenta i za účasti manželek.