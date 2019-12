Lidovci chtějí srovnat váhu hlasů ve volbách. Vláda novelu nepodpořila

Vláda na pondělním jednání nepodpořila návrh poslanců KDU-ČSL, který by měl srovnat váhu všech hlasů odevzdaných ve volbách do Poslanecké sněmovny. Novela také ruší vyšší procentní hranice pro vstup do dolní komory pro kandidující koalice. Podle vládních legislativců by však tato novela byla významnou změnou celého volebního systému, očekávali by proto širší diskusi. Sněmovna ji i přes stanovisko kabinetu bude projednávat.