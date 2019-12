Místo sněhu zase déšť. Víkend přinese oteplení, v sobotu bude silně foukat

Přes Česko budou na konci třetího adventního týdne procházet frontální systémy. Důsledek? Nejvyšší teploty v pátek: -1 až +3 stupně Celsia. Nejvyšší teploty v neděli: 7 až 11 stupňů Celsia, jen na Moravě bude místy chladněji – kolem pěti stupňů. V sobotu bude o něco chladněji než v neděli, ale již výrazně tepleji než v pátek.

V pátek ráno přitom nejen z horských oblastí přicházely typické zimní zprávy. Na Třebíčsku a Žďársku nasněžilo, silnice jsou po chemickém ošetření sjízdné, ale silničáři nabádají k opatrnosti. Na silnicích nižších tříd leží místy ujetý sníh. Sníh napadl i na Vsetínsku, kde se vyskytují sněhové přeháňky, případně déšť se sněhem. Místy sněží i na jižní Moravě.

V Krkonoších horská služba důrazně varuje před výlety, protože hory pokryl led. Zledovatělé jsou hlavně cesty v okolí Sněžky. Kdo by chtěl stoupat od Slezského domu na nejvyšší horu republiky, měl by podle záchranářů použít nesmeky.

Od sněhu k dešti a větru

Sněžit začne přes den i v Čechách, ale jen na chvíli. „Postupně by mělo sněžení v polohách pod 500 metry přecházet do deště se sněhem, protože se začne oteplovat. Takže sněžení už zůstane jenom na horách,“ upozornila meteoroložka Marie Odstrčilová. Jenže s víkendovým oteplením se sníh promění v déšť, sněžit by mohlo jen na horách.

Oteplení bude provázet vítr. Jeho rychlost se má v nárazech pohybovat v pátek a sobotu kolem 15 metrů za sekundu čili asi 55 km/h, ale v sobotu zesílí až na 25 m/s neboli 90 km/h. Foukat bude kromě hor v sobotu na většině území Čech. „Je to na hranici vydání výstrahy před silným větrem, takže uvidíme, jak se meteorologové rozhodnou,“ poznamenala Odstrčilová.

Počátek příštího týdne bude již méně větrný, ale teploty blízké deseti stupňům zůstanou. Počasí bude ovšem mít inverzní charakter, v nížinách by proto mohlo být chladněji, mráz se ale nevrátí.