Policie se s komunistickou historií vyrovnala, společnost ale ne, říká odcházející šéf pražské „mordparty“

Chtěli jsme ukázat, že vražda se nevyplácí, říká o Případech 1. oddělení

Mareš kromě své policejní práce proslul také díky tomu, že je spoluautorem populárního televizního seriálu, který se částečně zakládá na skutečných případech, jež bývalý šéf „mordparty“ zažil.

„Když jsem šel do seriálu Případy 1. oddělení, tak motto bylo, že jsme chtěli ukázat, že vražda se nevyplácí. Pokud je nějaký majetkový trestný čin a kolegové to nevyšetří, tak je to i z toho důvodu, že na to mají málo času, je jich málo a tak dále. Ale u vražd se opravdu klade důraz na to, a společnost to chce, což je velice dobře, že by se vražda měla vyšetřit,“ říká Mareš.