ŽIVĚ: Sněmovna řeší dostupnost léků i posuzování majetkoprávních zločinů

Léková novela má novým způsobem omezit možnost vývozu léčiv a zajistit jejich stálou dostupnost v Česku. Výrobci by byli povinni dodat chybějící lék do dvou dnů do kterékoli lékárny. Česká lékárnická komora ale tvrdí, že problémy s nedostupností léků novela nevyřeší.

Poslanecká novela trestního řádu má přinést úspory i zrychlení soudních řízení. K navrhovaným úpravám patří také určité zmírnění zákona o trestní odpovědnosti firem.

V prvním čtení poslanci řeší také novelu o oceňování majetku, která zavádí nově definici tržní hodnoty a zpřesňuje postupy při zpracování cenových map stavebních pozemků. Jiná vládní předloha zařazená na program obsahuje většinou technické úpravy související se změnou daňových předpisů Evropské unie.