Malé děti bych přijal, ale ty v táborech nejsou a pákistánské patnáctileté si vzít nemůžeme, tvrdí Veselý z ČSSD

Podle Veselého nemůže Česko reagovat na výzvu Řecka z letošního září: přímořská země požádala všechny ministry vnitra EU, aby jejich země přijaly děti bez doprovodu z řeckých uprchlických táborů. V případě Česka se jedná o 40 osob. Veselý se ale nedomnívá, že by do Česka dorazily děti, podle něj by šlo o mladistvé.

„Nezletilá osoba je mladší patnácti let, pak je to osoba mladistvá,“ vysvětlil Veselý. „Řekové uvedli, že o děti mladší čtrnácti let se samozřejmě postarají a že malé děti už dávno zařadili do rodin. My se zjevně bavíme o dětech, které jsou starší patnácti let. To už nejsou děti, to jsou mladiství,“ upozornil Veselý.

„Chápu lidi, kteří se podívají na uprchlický tábor a tam vidí hromadu malinkých dětí, ale ty tam nejsou bez doprovodu dospělé osoby. Když Řecko řekne, že dalo do rodin malé děti a ty rodiny to nezvládají, tak jsme schopni je přijmout,“ navrhl.