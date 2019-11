Za nabídkou bydlení se skrývají podvodníci. Falešné inzeráty mají desítky zájemců za minutu

„V případě, že zájemce podvodníkovi peníze již poslal, neodkladně by se měl obrátit na policii a podat trestní oznámení s uplatněním nároku na náhradu škody,“ radí advokátka Hana Grinacová. Zájemce o bydlení by podle ní neměl nic podepisovat ve spěchu a od makléře by si měl vyžádat pověření k zastupování od vlastníka. Ověřit skutečného vlastníka si může podle advokátky každý na internetu přes katastr nemovitostí.

Provozovatelé webů s inzeráty také radí neklikat na pochybné odkazy, které vyžadují přihlašovací údaje. „Zpravidla se totiž jedná o phishingové stránky, které zkopírují hesla a přístupové údaje. Je pak velmi snadné se do účtů realitních kanceláří (i fyzických osob) nabourat,“ uzavírá Kapuciánová.

Svou roli mohou hrát i uživatelé a podezřelé inzeráty ručně nahlašovat.