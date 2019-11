Pospíšil se loučí s vedením TOP 09, strana si v neděli zvolí nového předsedu

„Já voličům nabízím něco nového, myslím, že by ta strana potřebovala změnu, potřebovala by obnovit,“ říká Tomáš Czernin.

Koalice ale nevydržela a kvůli aférám kolem tehdejšího premiéra Petra Nečase se vláda rozpadla. V předčasných volbách v roce 2013 strana přišla o čtvrtinu hlasů a musela do opozice. Šest let po svém vzniku strana poprvé změnila své vedení - Karla Schwarzenberga v čele nahradil Miroslav Kalousek.

V čele vydržel jen dva roky. Parlamentních volby v roce 2017 znamenaly pro stranu debakl - jen o tři desetiny překročila pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do sněmovny.

Na postup předsedy tak Kalouska po volbách nahradil Jiří Pospíšil - pouhý měsíc poté, co do strany vstoupil. Ani někdejší poslanec ODS ale nedokázal stranu vzkřísit. Ve sněmovně má TOP 09 jen sedm mandátů. A podle posledního volebního modelu CVVM by už pro její poslance nebylo žádné místo - získala by jen tři a půl procenta hlasů.