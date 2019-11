Osm křížků na krku a stále létá. Nad Česko se poprvé vznesl předválečný magister

První úspěšný let po převezení do Česka má za sebou cvičný letoun Miles Magister vyrobený v roce 1938, který je novým přírůstkem sbírky RAF Station Czechoslovakia. Magister, ve kterém se za války školili i českoslovenští letci, je jedním z mála letuschopných strojů svého typu na světě. Majitel nyní plánuje náročnou akci – chce magistera přepravit do Anglie na opravu, a to jeho vlastními silami.