Voliči populistů mají podobné charakteristiky jako imigranti, proto se cítí ohroženi, říká profesor ekonomie

Rovněž se soustřeďujete na globalizaci jako takovou. A říkáte, že jsou zde vítězové a poražení, co to znamená?

Globalizace je v podstatě dobrá věc v ekonomické teorii, protože přináší příležitosti. Když s nimi zacházíte dobře, měl by z toho v zásadě každý mít nějaký zisk. Ale v praxi pozorujeme, že když se zamyslíme nad podmínkami na pracovním trhu, tak zde máme vysoce kvalifikované pracovníky, kteří mají lepší příležitosti, mohou pracovat po celém světě. To jsou příležitosti, které se nenabízí lidem s nízkou kvalifikací.

Když se zamyslíme nad imigrací, tak když nekvalifikovaní lidé přicházejí, a imigranti většinou nejsou kvalifikovaní, tak je větší konkurence na trhu práce. Vysoce kvalifikovaní z toho mohou těžit, ale méně kvalifikovaní nakonec prohrávají. V ekonomické teorii můžete přerozdělit daně, zdaníte kvalifikované, peníze se přerozdělí, takže nakonec z toho mají prospěch všichni.

Ale v reálu vidíme nárůst výhod pro vysoce kvalifikované pracovníky, ale nevidíme přerozdělení, které by bylo třeba, aby se nekvalifikovaným lépe dařilo. Hovoří se hodně o reformě sociálního státu, ale měli bychom mít na mysli konkrétně ty nekvalifikované.

A z ekonomického pohledu – kdo volí pravicové populistické strany, jak vypadá takový volič?

Máme určité údaje z exit pollů a vypadá to, že takoví voliči jsou nízkokvalifikovaní, většinou to jsou spíše muži než ženy, starší lidé dělnických profesí. To odpovídá i příběhu globalizace. Mnoho imigrantů má podobné charakteristiky. Voliči, kteří jsou ohroženi dopadem mezinárodního trhu, mají takové charakteristiky a celý příběh tak do sebe zapadá.

Je možné uklidnit jejich strach? Popisujete, že se bojí.

Existuje jednoduchý způsob, jak je uklidnit, a sice že řeknete, že uzavíráme hranice. Ale nejsem si jistý, zda je to dlouhodobě udržitelná politika. Lepší by bylo řešit a řídit migraci a tím mám na mysli, že je potřeba přijít s rozumným mixem kontroly hranic a pomoci těm, kdo přicházejí. Je třeba řešit přímo problémy související s imigrací prostřednictvím integračních politik. Cestou také je, že se budeme snažit řešit důsledky imigrace pro místní dělníky.