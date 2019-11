Měli bychom s Čínou mluvit o Hongkongu, míní Petříček. Ať si to vyřeší sami, oponuje Konečná

„Smysl je především ekonomický. Jsem rád, že také zvedá otázku lidských práv. Že téma Hongkongu nepadlo, je, myslím, škoda. Z našich úst by to mělo zaznívat,“ dodal ministr zahraničí.

Europoslankyně Kateřina Konečná si však nemyslí, že by bylo potřeba, aby evropští politici v Číně hovořili o Hongkongu a násilnostech, které provázejí tamní protesty. Přirovnala je k separatistickým demonstracím v Katalánsku. „Měla by to být věc, kterou by si oni měli řešit sami. Je to věc, kterou můžeme sledovat, ale já daleko silněji a intenzivněji vnímám to, co se děje tisíc kilometrů od nás,“ řekla k hongkongským událostem.

S Čínou by se podle Konečné mělo jednat opatrně a podle jejích pravidel. Tím si také vysvětluje nenaplněná očekávání, pokud jde o čínské investice v Česku. „My žijeme v mentalitě EU, možná středoevropského prostoru. Číňané žijí v mentalitě: dejte nám projekty, my zvážíme, zda je to ekonomicky zajímavé, a poté je podpoříme. Tak se dělá v Číně obchod,“ míní.