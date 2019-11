Lidovci učitele podporují, stávka ale byla diletantství odborů, říká Výborný

přehrát video Výborný v Interview ČT24: Stávka učitelů byla diletantská

„Rozumím učitelům, že protestují proti tomu, že vláda neplní své sliby. Jsem ale přesvědčen, že to, jak celou stávku připravily odbory, ukazuje na jisté diletantství. Stávkovat kvůli rozdělení 8 a 2 procenta – nikdo tomu nerozumí, ani z veřejnosti – a řada učitelů oprávněně upozorňovala, že to není věc, kvůli které by učitelé měli stávkovat,“ soudí Marek Výborný. Lidovci podle jeho slov učitele podporují, protože vláda má dodržet, k čemu se zavázala. Deziluzi učitelů rozumí, protože je jim opakovaně něco slibováno, přitom jsou stále nejhůře placenými absolventy vysokých škol v Česku.

Zdůvodnění stávky ze strany odborů ale Výborný považuje za špatné. „Všichni slyšeli vyjádření pana premiéra, tuším, že to bylo pro Českou televizi, že zvýší učitelům plat o 15 procent. Vláda z toho tiše couvla, nyní zvyšuje plat učitelů o 10 procent a nikdo nevysvětlil, proč to není těch 15. Rozuměl bych tedy tomu, kdyby odbory řekly: To je pro nás důvod jít do stávky,“ vysvětluje svůj pohled na středeční stávku Výborný. On sám do března 2018 působil jako ředitel pardubického gymnázia Mozartova. Učitelé letos v prvním pololetí vydělávali v průměru 37 235 korun. Průměrný vysokoškolák ve veřejné správě a službách nosil domů měsíčně 46 572 korun hrubého, tedy o pětinu peněz víc. Firmy a soukromé společnosti vyplácely lidem s vysokoškolským vzděláním průměrně 57 721 Kč měsíčně, což je o 35 procent vyšší částka, než má pedagog, vyplývá z dat ministerstva práce a ministerstva školství.

pětinu nižší než průměrný plat vysokoškoláků ve veřejné správě a službách.

Nedosahoval ani dvou třetin toho, co si v vydělal v průměru vysokoškolák v soukromém sektoru. Za posledních pět let se nůžky v příjmech pedagogů a ostatních pracovníků s vysokoškolským vzděláním uzavřely jen velmi mírně.

V roce 2014 průměrný učitelský plat činil 26 397 korun. Odpovídal tak 76 procentům průměrného výdělku vysokoškoláka ve veřejném sektoru, který byl 34 617 korun.

V soukromé sféře průměrná mzda vysokoškoláka dosahovala 47 158 korun. Pedagog si tak přišel na 56 procent této sumy. Od roku 2014 do prvního letošního pololetí se tak učitelé dostali ze 76 na 80 procent průměrného vysokoškolského platu a z 56 na 65 procent průměrné vysokoškolské mzdy. (zdroj: ČTK)

Podle Výborného 70 tisíc rodin ostrouhalo Marek Výborný také kritizoval způsob schvalování daňového balíčku v Poslanecké sněmovně. Podle jeho slov každý poslanec při zahájení svého mandátu slibuje mimo jiné to, že bude respektovat zákony České republiky a její ústavu. „V tomto případě je naprosto zjevné, že poslanci, kteří hlasovali pro pevné zařazení hlasování na včerejší den (na středu – pozn. red.), porušili zákon, protože jednací řád sněmovny je zákon,“ zkritizoval Výborný své kolegy ve sněmovně. Každý poslanec má právo vystoupit v rozpravě, a to bylo podle něj poslancům odepřeno. Společně s daňovým balíčkem se v dolní komoře hlasovalo také o zvýšení rodičovského příspěvku. Výborného mrzí, že poslanci nekývli na pozměňovací návrh lidovců, podle kterého by se navýšení týkalo i rodin, kde již rodiče příspěvek vyčerpali v kratší než tříleté lhůtě.

