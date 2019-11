Zařiďte, abychom navýšení dostali taky, žádá senátory část rodičů, kteří již vyčerpali rodičovskou

Skupina rodičů malých dětí se obrátila na senátory, po kterých chce, aby zasáhli do způsobu, kterým vláda plánuje zvýšit rodičovský příspěvek. Ten se má zvýšit rodinám s dětmi do čtyř let, ale pouze, pokud do konce roku ještě nevyčerpají všechny peníze, na které mají v rámci rodičovské nárok. Řada dalších rodin si zase stěžuje, že jim princip zvýšení není jasný – ne každý totiž dosáhne na celých 80 tisíc, o které by měla rodičovská vzrůst. Ministerstvo práce a sociálních věcí proto slíbilo, že připraví manuál.